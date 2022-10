Antonella Fiordelisi sbrocca contro Edoardo Donnamaria: “Non dovevi dire questa cosa!”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno litigato furiosamente oggi pomeriggio. Ad accendere la miccia è stato il gieffino che – parlando con Carolina Marconi – le ha detto ‘mi fai arrapare‘. Una battuta fatta davanti alla sua fidanzata che (giustamente) si è arrabbiata.

Il volto di Forum ha provato a giustificarsi sostenendo che fosse una battuta ingenua: “Era una battuta, l’ho fatta pure davanti a te!“; ma Antonella Fiordelisi non ha indietreggiato: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto ‘Oh Antonino mi fai arrapare’, ti sarebbe andato bene?“.

Il rapporto tra Antonella ed Edoardo spiegato in poche parole: trovare qualsiasi pretesto per prendersela con l’altro #gfvip — Daphne🍂 (@sconnessionata) October 29, 2022

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

Una battuta oggettivamente uscita male che Antonella Fiordelisi ha colto al volo per scagliarsi contro Edoardo. “E menomale sei un pariolino, pensa se fossi stato un boro! Se io faccio una battuta ad un uomo mi fanno passare per poco di buono, tu dici quella cosa a Carolina e passi per il simpatico che fa le battute? Non ci sto“. A cercare di buttare acqua sul fuoco è stata Giaele: “Antonella tranquilla, è una frase che ha detto davanti a te solo per farti ingelosire“; mentre Luca le ha dato ragione: “Io non avrei mai detto una cosa del genere, hai fatto bene ad arrabbiarti!“.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono arrivati al capolinea? Io ai #Donnalisi non ho mai creduto.

Antonella ha ragione, ma da uno come Edoardo questa battuta se la doveva aspettare. Palese che non siano fatti per stare insieme, una delle coppie meno credibili della storia del #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 29, 2022

FOTO | Endemol Shine Italy