Antonella Fiordelisi rompe il silenzio sul gossip con Stefano De Martino

Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino hanno avuto un flirt? A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica che anni fa, dopo Dagospia, aveva confermato anche del flirt fra il ballerino e Alessia Marcuzzi, notizia quest’ultima confermata anche dalla stessa Belen Rodriguez che pubblicamente gli ha chiesto scusa.

“Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen” – le parole di Alessandro Rosica – “Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire“.

Una dichiarazione a cui Antonella Fiordelisi ha oggi risposto tramite un tweet. Lo ha fatto smentendo (non di aver avuto un flirt con Stefano De Martino, ma più generalmente di non aver mai avuto flirt con “gente fidanzata”). Se il flirt con De Martino dovesse quindi essere reale, lui in quel periodo non stava con Belen.

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸”.

Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸 #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) January 2, 2024

Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino, il flirt secondo Alessandro Rosica

“Lui l’ha corteggiata per un po’ di tempo e alla fine lei ha ceduto e sono usciti insieme. Posso dire che sono stati molto riservati e tutto è partito a metà del 2021 ed è durato un po’ di mesi. Hanno avuto un bel rapporto, dolce, carino e per nulla pubblico. Poi però non ha funzionato e infatti si sono allontanati. Resta da capire cosa ne penserà la gelosissima Belen Rodriguez“.

In passato Stefano De Martino aveva smentito il flirt con Alessia Marcuzzi ma sorvolato sul nome di Antonella Fiordelisi. Chi dirà la verità fra tutti?