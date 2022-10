Antonella Fiordelisi, poco prima del GF Vip è stata con un famoso conduttore: le foto

La lista degli ex celebri di Antonella Fiordelisi si allunga, e dopo Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Stefano De Martino ecco che arriva anche il nome di un famosissimo conduttore. Sembra infatti che prima di entrare nella casa del GF Vip la bella influencer abbia frequentato per un po’ Massimo Giletti. Il magazine di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti della gieffina in compagnia del presentatore di La7. La loro storia pare sia giunta al termine alla fine della scorsa estate, poche settimane prima che la ragazza varcasse la porta rossa di Cinecittà. I due però sarebbero rimasti in buoni rapporti.

“Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. – si legge su Chi – Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip. – si legge su Chi – Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”.

Imparando a conoscere Antonella al GF Vip, non riesco proprio ad immaginarmela insieme a Massimo Giletti.

Antonella Fiordelisi: il focoso flirt con Stefano.

“Un gossip davvero inaspettato sulla Fiordelisi e un uomo davvero famoso. Lui è Stefano De Martino! Adesso lei è al GF Vip e lui al timone di trasmissioni tv, ma dovete sapere che i loro destini si sono incrociati. Il bel napoletano ha corteggiato davvero tanto Antonella. Lei dopo mesi di corte ha ceduto e così è scattato il flirt. Hanno incominciato a frequentarsi di nascosto. Posso dire che era un flirt davvero caliente. La frequentazione è andata avanti da giugno 2021 all’inizio del 2022, metà anno circa. Poi le cose sono finite, ma i due si parlano e sono in rapporti cordiali”.

