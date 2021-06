La scorsa settimana Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci hanno registrato una trasmissione Mediaset. Una volta uscita dagli studi l’ex di Chiofalo è sbottata: “Sono delusa, amareggiata, schifata, inc**a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?“.

Oggi ospite a Casa Chi Antonella Fiordelisi ha svelato i retroscena di questo scontro con EliGreg.

“Con estrema sincerità io non avevo mai parlato di questa situazione, ci hanno pensato i giornali. Non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che hanno assistito a tutto. Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica. Ho sfogato così senza fare nomi. Automaticamente tutti hanno capito.

Tutto questo si è scaturito per un semplice segui o dei like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti e delle pressioni psicologiche pesanti da lei. Sono stata molto impulsiva e ho voluto sfogarmi con chi mi segue”.

Antonella Fiordelisi e la fine della storia con Francesco Chiofalo.

“Dopo il tradimento che ho subito l’ho perdonato. Ho deciso di andare oltre perché era l’inizio. Dopo quell’episodio si è sempre comportato bene. Lui è un bravo ragazzo ma non c’era più l’amore. Ho deciso di lasciarlo perché non ci trovavamo più, siamo gli opposti. Non credo negli opposti che si attraggono, ma nei simili che si trovano. Lui voleva di più da me, una convivenza, ma non ero pronta e non me la sentivo”.