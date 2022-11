Antonella Fiordelisi nella notte piange per l’ex fidanzato

Antonella Fiordelisi ieri sera ha avuto modo di parlare con Gianluca Benincasa, il suo ex fidanzato che in questi giorni è venuto alla ribalta in seguito ad alcune sue interviste. “Voglio precisare che io e lei ci siamo lasciati a fine luglio” – le sue dichiarazioni in radio – “Ma ci siamo lasciati che eravamo innamorati. Ci siamo lasciati perché io so che all’interno del Grande Fratello sei in una bolla e in quella bolla ti dimentichi di tutto“.

Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, il loro racconto mostrato in puntata

Copertine, articoli su giornali, blog… social. Negli ultimi giorni una notizia ha fatto il giro della rete e stiamo per parlarne con Antonella… #GFVIP pic.twitter.com/LLPiBkdhDw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Un faccia a faccia con una persona importante, che arriva dal passato. Gianluca racconta ciò che ha vissuto con Antonella. #GFVIP pic.twitter.com/LkRQBgBpN0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Stop Freeze per Antonella che ha modo di rispondere a Gianluca… molte cose sono cambiate nell’ultimo anno e negli ultimi mesi. #GFVIP pic.twitter.com/jipF2VviC0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa… è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Ma cosa è successo sui social durante il confronto tra Antonella e Gianluca? Ce lo racconta la nostra @GiuliaSalemi93! #GFVIP pic.twitter.com/uH9AvSeOxF — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Il pianto notturno

Al termine della puntata, Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere sfogandosi con Nikita.

“Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. Fino a fine luglio sono stata con li fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza. Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda”.

Quindi Antonella si può disperare per l ex mentre Edoardo non può abbracciare Micol???? #GFVip — 🌈❤️ a_n_n_a_79 💞 (@Soleluna790210) November 8, 2022