Antonella Fiordelisi nella notte litiga con chiunque: “Trovati un lavoro!” “Ameba!”

Antonella Fiordelisi nella notte è riuscita a litigare con chiunque. Letteralmente.

Ha detto a Nicole Murgia di trovarsi un lavoro, a Giaele De Donà che è un’ameba, a Milena Miconi di smetterla di parlare di lei, a Micol Incorvaglia che è famosa solo per aver finto di stare con Edoardo Donnamaria; a Oriana Marzoli di “continuare a parlare di lei in spagnolo”, ad Alberto De Pisis di fare branco contro di lei ed ad Edoardo Tavassi di godere nel vederla in difficoltà.

Insomma, ha fatto quello che le riesce fare meglio:

Antonella ha visto troppi reality e sa che le vittime che hanno un branco contro piacciono al pubblico. Peccato che qua non ci sia nessuna vittima e nessun branco #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 1, 2023

Antonella Fiordelisi fa la vittima: “C’è un branco contro di me, nominano i miei amici per ferirmi”

Tutto è nato quando – parlando in veranda – Edoardo Tavassi ha ritirato fuori l’accusa che Edoardo Donnamaria aveva mosso ad Antonella Fiordelisi la sera prima, ovvero quella di essere stato manesco con lei. Un paio di notti prima della puntata, infatti, Donnamaria avrebbe tirato due schiaffetti sul viso alla Fiordelisi che di tutta risposta avrebbe iniziato ad ansimare agitata dicendo “mi hai messo le mani addosso!”. Una frase portata alla luce da Donnamaria durante la puntata: “Lo ha fatto a posta per passare per vittima!”. Inizialmente la vippona ha smentito in lacrime, salvo poi ritrattare e confermare il tutto alla richiesta di Signorini di cercare il video.

Ieri notte però a quanto pare ha di nuovo cambiato idea, dato che – quando Tavassi ha parlato del fatto – ha di nuovo smentito di averla detta attirando critiche e sfottò pure dallo stesso Donnamaria: “Ma come ora neghi, ieri hai confessato! Ti hanno sentita!“. Appena Nicole e Giaele sono intervenute in difesa di Donnamaria confermando di aver sentito anche loro quella frase, la dottoressa ha sbroccato.

Durante lo show la Fiordelisi è riuscita ad alzare la voce pure con Davide e Antonino chiedendogli di non difenderla: “Smettete di difendermi altrimenti vi nominano, sappiamo come fanno, è tutto studiato c’è un branco contro di me“.