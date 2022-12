Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli, ma esagera e scoppia la polemica

Antonella Fiordelisi ha dovuto imitare Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip come prova settimanale, ma purtroppo è spesso scivolata nel gratuito e nel volgare.

A partire dal look: oltre la consueta parrucca bionda, Antonella ha indossato gli occhiali da sole, il reggiseno, il perizoma e la minigonna che ha spesso abbassato per mostrare il lato b in favore di camera. Edoardo Donnamaria appena l’ha vista ha cercato di coprirla (“così stai a fare la T non un’imitazione“); mentre Edoardo Tavassi ha ironizzato su: “Più che Oriana sembra Antonella bionda, dice sempre ‘amore dolce’, ma quando l’ha mai detto Oriana?“.

Nell’imitarla la dottoressa Fiordelisi si è strusciata ad Antonino confessandogli che in Casa le piacciono “Antonino, Daniele, Onestini e Luciano, anzi tutti!” e che le manca moltissimo il suo cane. Fra le varie battute mal riuscite anche un “hai visto come prendo bene le palle?”.

Se l’imitazione di Giaele fatta da Antonino ha strappato qualche sorriso, quella di Oriana fatta da Antonella no ed è spesso caduta nel volgare.

#gfvip vuole fare l’imitazione di Oriana, invece è l’esatta immagine di sé stessa quando non si da un tono. Antonella sei una poveraccia, patetica. pic.twitter.com/mUeA7VJInH — Mirella (@mollicona) December 15, 2022

Smettetela di dire che Antonella ha fatto solo una brutta imitazione di Oriana perché non lo sa fare. Antonella ha voluto consapevolmente mortificare ed umiliare Oriana dandole in maniera non verbale della bagascia!

Quindi evitiamo di difendere indifendibile. #gfvip — Lauradefin (@Lauradefin1) December 15, 2022

La stessa Oriana non ha preso bene la sua imitazione. E come avrebbe potuto.