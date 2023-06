Antonella Fiordelisi: “Ho denunciato il mio ex, ha esagerato”

Antonella Fiordelisi ha denunciato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Lo ha fatto appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip come ha confessato fra le pagine del settimanale DiPiù.

“Gianluca? Ha esagerato. Capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso”.

Gianluca Benincasa – come ricordiamo – sarebbe dovuto essere uno degli ospiti del Grande Fratello Vip (insieme a tutti gli altri ex entrati in qualità di guest star come Ivana Mrazova e Matteo Diamante), ma il suo ingresso è stato bloccato dal padre di Antonella Fiordelisi che fece un esposto alla Procura accusandolo di stalking nei confronti della figlia.

I genitori di Antonella bloccano l’ingresso di Gianluca al GFVip, la reazione di lui e della redazione https://t.co/wgbNkzhdc2 #GFVip #donnalisi — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2023

Con Benincasa fuori dai giochi i Fiordelisi credevano di poter dormire sonni tranquilli, ma così non è stato. Gianluca – tramite i suoi social – nel corso delle settimane successive ha infatti svelato alcune presunte conversazioni che avrebbero avuto lui e Antonella prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Conversazioni che vertevano tutte su come lei si sarebbe dovuta comportare nella casa per piacere al pubblico, fra frasi in latino studiate per l’occasione e ship orchestrate. “Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro“.

Antonella Fiordelisi ha bloccato su WhatsApp Gianluca Benincasa

Prima di sapere di essere denunciato, Gianluca Benincasa aveva detto: “Se Antonella firma qualcosa contro di me io, se finora ho buttato il 50%, butterò il 100% e non mi ricorderò del mio vecchio rapporto, sarà una guerra legalizzata“. E ora che è stato ufficialmente querelato, che la “guerra legalizzata” abbia inizio.