Antonella Fiordelisi: “Ecco quanto guadagno con un post su Instagram”

Antonella Fiordelisi questa mattina è stata ospite in collegamento a Mattino Cinque dove ha parlato del suo lavoro da influencer. Un lavoro vero e proprio perché – grazie al suo oltre milione di follower – è riuscita a fare di Instagram il suo business principale.

A domanda diretta “quanto costa un tuo post?” Antonella Fiordelisi non si è tirata indietro e senza troppi giri di parole ha risposto: “Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso“.

“Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti. Quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer. Dobbiamo stare molto attente perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare”.

Ovviamente, nel caso di Antonella Fiordelisi, 5 mila euro è la base per un ADV. Si tratta comunque di una cifra lorda su cui poi dovrà pagare le tasse.

Ecco quanto può guadagnare una influencer come Antonella Fiordelisi, tra video sui social e campagne pubblicitarie#Mattino5 pic.twitter.com/4Hv52AfQts — Mattino5 (@mattino5) December 21, 2023

Questa ospitata (via Skype) è stata per Antonella Fiordelisi un gran ritorno sulle reti Mediaset dopo la totale chiusura alle ospitate imposta da Pier Silvio ai vipponi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Gli unici a essere ritornati in video sono stati Milena Miconi (da Silvia Toffanin), Nikita Pelizon (guest star a L’Isola dei Famosi) ed Edoardo Donnamaria (a Forum).