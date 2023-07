Antonella Fiordelisi, ecco come sta dopo la rottura con Edoardo

La scorsa settimana Antonella Fiordelisi è sbottata su Twitter ed ha accusato Edoardo Donnamaria di non volersi far vedere insieme a lei in pubblico. L’ex gieffina è stata molto chiara ed ha detto: “Non è bello quello che sta facendo, non posso più sopportare tutta questa storia“.

Non contenta l’influencer il giorno dopo questi tweet ha anche fatto una diretta Instagram dove è anche scoppiata a piangere: “Io non voglio più farmi trattare così. Ragazzi non sto bene in questo momento. A essere sincera mi sono anche sentita sfruttata. Poi sono sola qui a Milano, senza la mia famiglia. Vedo anche persone che non si immedesimano e non mi capiscono. Non so se lui voleva farmi impazzire. Altrimenti non capisco proprio i cambi di umore che ha avuto in questo periodo“.

Antonella Fiordelisi, come sta dopo aver chiuso con Edoardo.

Ormai sembra chiaro che tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia finita. E proprio della rottura dei Donnalisi ha parlato Nikita Pelizon (che ha rilasciato un singolo angelico) in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus. Alla vincitrice del GF Vip hanno chiesto come sta la sua amica e Nikit ha risposto con un: ‘up and down‘.