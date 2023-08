Antonella Fiordelisi corteggiata da un uomo famoso in tutto il mondo? L’indiscrezione

Archiviata definitivamente la storia con Edoardo Donnamaria, adesso Antonella Fiordelisi è concentrata sul lavoro, ma pare che ci sia un corteggiatore famoso in tutto il mondo che apprezza ogni singola foto che lei pubblica sui social. Le fan dell’ex gieffina hanno notato che il famoso calciatore spagnolo Iker Casillas Fernández (che è stato campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola) piazza like a tutti gli scatti che la ragazza condivide su Instagram.

Deianira Marzano ha riportato il rumor ed ha commentato: “Io non mi meraviglio di questa voce, lei è bellissima e sempre super corteggiata. Adesso che è single tutti si precipitano, magari lui le scrive anche in privato, questo però non possiamo saperlo con certezza.Attualmente però lei si vuole rilassare e pansare alla carriera“.

Che siano like tattici?

Antonella Fiordelisi e il gossip su Higuain.

Ma se quelli con Iker Casillas sono solo rumor, nel 2017 la Fiordelisi è entrata nel mondo del gossip per una vicenda con un altro famosissimo calciatore. L’influencer all’epoca ha rivelato di essere stata contattata da Gonzalo Higuain. L’allora attaccante della Juventus pare abbia chiesto ad Antonella una foto di una sua parte del corpo, per capire se era photoshoppata o meno. Ovviamente lei si è rifiutata di inviare lo scatto e poi è sbottata sui social.

“Parlando sui social, qualcuno mi chiedeva se avessi mai chattato con personaggi famosi — racconta la nota ex gieffina —. Ho risposto ingenuamente di sì e ho fatto il nome di Higuain. Sono stata presa in giro, mi hanno detto che mi ero inventata tutto, allora ho pubblicato quella che per me era una conquista importante . Ed è scoppiato l’inferno. Tutti hanno ripreso la notizia e fotografato la chat. Quando me ne sono accorta, l’ho tolta subito, ma era troppo tardi ed era ovunque. Io e lui non ci siamo mai incontrati”.