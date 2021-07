Due mesi fa Antonella Fiordelisi in una serie di storie ha raccontato di essere stata insultata e diffamata da Elisabetta Gregoraci. L’ex di Francesco Chiofalo ha addirittura parlato di violenza.

“Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Oggi al Corriere del Mezzogiorno la ragazza ha spiegato perché la Greg l’avrebbe offesa: “A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo. Se alludo alla Gregoraci? Sì, mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere“.

Chi si aspetta una risposta shady di Elisabetta resterà deluso. EliGreg nelle scorse settimane ha dimostrato di non voler parlare di questa storia.

Elisabetta Gregoraci sullo scontro con Antonella Fiordelisi.

“Ma la verità è una, io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica”.

