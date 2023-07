Antonella Fiordelisi, come va con Edoardo: il nuovo sfogo

Dopo lo sfogo in lacrime di due settimane fa Antonella Fiordelisi ha deciso di non parlare più della sua storia d’amore (finita?). A fare il punto della situazione è arrivato Edoardo Donnamaria, che il weekend scorso ha dichiarato: “In un certo senso bisogna anche ringraziare queste situazione un po’ complicate perché ti costringono ad affrontare certi temi. Io e lei ci siamo sentiti e adesso siamo in buoni rapporti. Inoltre abbiamo da rispettare dei contratti firmati in passato. Ci sono stati screzi in passato, ma non ci sono problemi a vedersi e stare insieme. Io mi sono sempre comportato bene con le donne con cui sono stato“.

Ad alimentare le speranze dei fan è arrivato anche Daniele Dal Moro. Ieri sera in una diretta su Twitch l’ex gieffino ha detto di aver sentito Antonella Fiordelisi ed ha fatto intendere che tra lei e Donnamria fosse tornato il sereno: “Antonella, potete dire tutto quello che volete, ma si è fatta sentire e mi scrive. So anche delle cose, ma non posso dirle. Perché è giusto che le dicano i diretti interessati. Però ci sono belle novità sui Donnalisi. Io non amo quando si riportano cose su di me e quindi non lo faccio con altri. Però posso dire che l’amore vince su tutto“.

Antonella Fiordelisi, il nuovo sfogo con i fan: “Non taggatemi più nelle fancam”.

A quanto pare però il sereno è durato davvero poco per i Donnalisi. Oggi infatti la dottoressa ha pubblicato un tweet nel quale ha chiesto alle sue fan di non taggarla nelle fancam o in altre cose che potrebbero ferirla e destabilizzarla.

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie 🙏 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 15, 2023