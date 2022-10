Antonella Fiordelisi affossa Gegia dopo la puntata: “Se avesse davvero studiato psicologia..”

Antonella Fiordelisi è l’unica ragazza ad essere stata attivamente vicino a Marco Bellavia confortandolo e abbracciandolo in più occasioni. Quando ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato il caso mostrando le ultime drammatiche immagini del conduttore in Confessionale, lei è scoppiata a piangere.

Poco dopo si è pure scontrata con Gegia.

“Ad una persona che non sta bene gli dici ‘non stai bene esci da questa casa?’, sei una persona insensibile! Puoi fare la comica e costruire il tuo amore platonico, ma sei una persona insensibile! O sei insensibile o sei senza cervello, proprio non ci arrivi! Hai studiato psicologia e vai a dire ad una persona che non sta bene che non sta bene?”.

Antonella si oppone con forza alla versione di Gegia. #GFVIP pic.twitter.com/nk7tocYgmk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Antonella Fiordelisi nella notte contro Gegia: “Non ci arriva, non ha cervello”

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, Gegia è stata messa d’ufficio al televoto insieme a Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti per le brutte frasi dette su Marco Bellavia. Come già abbiamo visto a uscire è stato Ciacci e quando è stato fatto il suo nome Gegia ha chiesto un applauso “perché ci ha fatto da mangiare per due settimane”. Frase che ad Antonella Fiordelisi non è affatto piaciuta, come ribadito nel post puntata a notte fonda.

“Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? E’ un’insensibile, non ha cervello per capire, crede tutt’ora di avere ragione quando le ha detto ‘sei malato esci da questa casa’ è una insensibile senza cervello. Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere di essere felice per Giovanni. Se avesse davvero studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male ‘sei malato’ urlandoglielo in faccia, è un’insensibile! Gegia è un’ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato! Si è messa a piangere per Giovanni Ciacci! O è insensibile o non ci arriva”.