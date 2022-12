Antonella Fiordelisi a Edoardo: “Mi piace sapere che sei stato male per me”

La relazione fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta ormai tenendo banco al Grande Fratello Vip che continua a parlare di loro nonostante si siano lasciati ormai da giorni.

Il sentimento di Antonella ed Edoardo non è cambiato. Il cuore c’è ancora… ma la razionalità e la voglia di stare meglio continua a tenerli lontani. #GFVIP pic.twitter.com/8b9Mds0nEh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2022

Durante la notte i due si sono un po’ ravvicinati ma quando Edoardo si è messo a piangere, Antonella ha riso e questa reazione ha stranito il ragazzo che le ha chiesto: “Perché sei felice se mi vedi stare male?“. Una domanda a cui lei non ha risposto.

Ore dopo – ritornando sull’argomento – Antonella Fiordelisi ha ammesso ad Edoardo di aver provato del piacere nel sapere che lui è stato male per lei, ma questo solo perché “sono stata male anche io”.

“Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista“. Quando Edoardo le ha chiesto: “Perché masochista? Ti è piaciuto stare male così in questi giorni?“, Antonella ha risposto: “Lo faccio perché così stai male anche te“.

Il video di questa conversazione è già diventato virale.

Antonella ha appena ammesso che le piace sapere che Edoardo è stato male per lei e qualcuno ha ancora il coraggio di difenderla #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 18, 2022

Questa non è la prima volta che la Fiordelisi si diverte nel vedere il suo fidanzato stare male per lei. Qualche giorno fa, davanti alle lacrime di Edoardo che piangeva sul letto per lei, ha risposto facendogli delle smorfie alle spalle. Un atteggiamento che ovviamente non è piaciuto ai fan del Grande Fratello Vip.

Nonostante queste parole, Edoardo poco dopo ha ceduto cadendo di nuovo nella ragnatela.