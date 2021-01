Lo scontro con Antonella Elia ha fatto crollare Samantha De Grenet, e proprio per questo Signorini lunedì scorso ha voluto un nuovo confronto tra le due, durante il quale si è intromesso e si è scusato personalmente per quello che è accaduto. L’opinionista del GF Vip invece ha cercato di giustificarsi rivelando anche di aver avuto la stessa malattia di Samantha: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”

Le dichiarazioni di Antonella Elia hanno lasciato tutti senza parole, perché nessuno sapeva del suo tumore. Ieri però è intervenuta Benedicta Boccoli, che oltre ad aver bacchettato la spalla di Signorini, ha anche aggiunto che l’opinionista non avrebbe mai avuto un tumore.

“Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

Antonella Elia vs Samantha De Grenet, l’ultima discussione.

Samantha ha qualcosa da dire ad Antonella, in seguito al duro scontro della scorsa puntata è necessario puntualizzare. #GFVIP pic.twitter.com/2QHv8lYF7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021