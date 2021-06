Antonella Elia avrebbe voluto essere riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip (“Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. […] Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me“), ma così non è stato. Al suo posto hanno arruolato Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, che con la Elia ha condiviso proprio l’esperienza nella casa del GF Vip.

Alfonso Signorini: svelate le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip https://t.co/NZPcT303YR #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 4, 2021

Antonella Elia su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Non ce la faranno mai a sostituire me”

Intervistata da Nuovo Tv Antonella Elia ne ha approfittato per tirare una stoccatina proprio alle due nuove opinioniste.

“Volpe e Bruganelli? Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Ora che Antonella Elia è stata fatta ufficialmente fuori dal Grande Fratello Vip, queste sue parole – pronunciate durante un’intervista a Casa Chi qualche mese fa – sono tornate attuali:

“Se dovesse concludersi la mia esperienza al GF Vip credo che riguarderei al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico. Non posso che gioire per avere vissuto questa esperienza. Mi porto dietro la vergogna, il disagio, il senso di non essere mai al posto giusto e al momento giusto e il sapere che non sono controllabile. Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”.