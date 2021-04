Con i suoi adorabili commenti taglienti (e ogni tanto esagerati) Antonella Elia ha alzato mille polveroni al Grande Fratello Vip 5. Chiuso il programma si Alfonso Signorini, l’Elia si è messa a commentare anche L’Isola dei Famosi. Ieri sera Antonella ha espresso il suo sostegno a Fariba, ma si è scagliata contro Valentina Persia.

Se non fosse che – visto il periodo – tra voli e quarantene entrerebbe per la finale, avrei adorato Antonella Elia spedita in Honduras giusto per veder volare extension a Cayo Cochinos.

L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 si è unita agli altri personaggi noti che in questi giorni stanno supportando il DDL Zan.

Antonella non sarà l’opinionista del GF Vip 6?

“Se mi confermeranno? In verità non ne ho proprio idea sai?! Per adesso non mi hanno detto nulla, ma neanche Alfonso. Certo che una conferma sarebbe bella, una sorta di gratifica. Ne gioverebbe il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me.”