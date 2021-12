Antonella Elia è stata un’ottima opinionista, senza peli sulla lingua e preparatissima su quello che accadeva nella Casa di Cinecittà. L’unico problema della showgirl è che non conta mai fino a 10 prima di scagliarsi contro le sue “vittime” e questo forse è uno dei motivi per i quali non è stata confermata (ricordate il duro scontro con Samantha De Grenet?).

Ieri sera Antonella Elia ha seguito la puntata del GF Vip ed ha massacrato Soleil Sorge, facendo il tifo per il padre di Sophie Codegoni e il suo tweet al vetriolo.

“Vabbè grande il papà di Sophie, ha distrutto Soleil. Yeah, sì, che bello. Parla, parla, parla Soleil. Grande il papà, che bello sì. Soleil si è dimenticata di vestirsi, ha messo soltanto la camicia stasera. No vabbè ma che le dobbiamo fare. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip, per pietà. […] Soleil la preferita? Nooo, non ci posso credere basta. Ragazzi mi dite com’è possibile?“

Antonella Elia anche contro Alex Belli e Delia.

L’ex opinionista ha attaccato anche Alex Belli e la moglie: “Io su Alex non vedo nessuna verità. Secondo me sta facendo una performance proprio scadente. La nostra Delia cosa dovrebbe andare a dire ad Alex nella casa? Lui è vero come una moneta falsa. Oh mio Dio. Anche lui mandatelo a casa, vi prego non ne posso più. A lui vanno bene 1,2,3,4,5 donne. Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Ma pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Siete squallidi in un modo inconcepibili. Squallidoni proprio dai“.

Visto che è carica a pallettoni, io farei entrare Antonellina come concorrente. Catfight con Valeria Marini e Soleil Sorge assicurate.

#GFVIP Anche Antonella Elia su Instagram piena del trio fake people🤣😂🤣 pic.twitter.com/IZSXKL0EV7 — 🎅🏻🎄 (@Dorian221190) December 10, 2021