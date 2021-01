Dopo lo scontro con Smantha De Grenet, Antonella Elia ha rivelato in diretta al GF Vip di aver combattuto la stessa malattia della gieffina. Qualche giorno dopo Benedicta Boccoli ha dichiarato che l’opinionista non avrebbe mai avuto un tumore.

“Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità.

Quando ho letto le dichiarazioni della Boccoli ho iniziato a piangere, a urlare. Ci conosciamo da 30 anni, sapeva tutto della mia malattia, abbiamo fatto una lunga tournée teatrale insieme e le avevo raccontato ogni cosa. È stato come una fucilata in faccia. Un’operazione ignobile, un gesto di sciacallaggio. Non ci sono tumori di serie A e di serie B. Ci sono tumori e basta. La malattia è indipendente dalla gravità dell’esame istologico. La mia fortuna è stata prendere il tumore nella fase iniziale

Questo era il mio ultimo segreto che non volevo rivelare. Questa mutilazione mi ha segnata, non ho avuto rapporti intimi per due anni, mi sentivo colpita nella mia femminilità. E ancora oggi mi vergogno. Non sono più disposta a tollerare questo orrore mediatico, dove tu sei nell’arena e combatti e la gente, i media, i social stanno con il pollice alzato o abbassato. Le belve feroci ti sbranano, ma io lotto per far vedere quella che sono, quello che penso. Nel bene e nel male”.