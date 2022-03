Ci sarebbe dovuta essere anche Antonella Elia a La Pupa e il Secchione Show in qualità di giurata, ma purtroppo domani sera non potrà essere in studio. Almeno non fisicamente.

Arrivata agli studi di Canale 5 per le consuete prove dello show, Antonella Elia – dopo un tampone negativo di ieri sera – è stata trovata positiva ad uno rapido di oggi e riaccompagnata a Casa. A raccontarlo è stata lei via Instagram. “Sono in una situazione un poco bizzarra perché sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Che dolore. Mi stanno riportando a casa. Non so se farò La Pupa e il Secchione Show. Forse, chissà“.

Antonella Elia è palesemente asintomatica, per questo motivo – qualora la sua presenza dovesse risultare indispensabile ai fini del gioco – potrebbe svolgere il ruolo di giurata da casa sua in collegamento, almeno fino a quando non si negativizzerà.

Quella di Antonella Elia non sarà l’unica presenza incerta de La Pupa e il Secchione Show. Potrebbero infatti non esserci né Paola Caruso, né Lorenzo Orsini. La prima perché ricoverata in ospedale in seguito ad un’allergia agli acari, il secondo per dei problemi legati a Mediaset, che vorrebbe escluderlo dallo show.

Antonella Elia in forse, chi ci sarà sicuramente

Certa la presenza di Federico Lauri e di Soleil Sorge che, per contratto, non può ancora confermare.

Nel cast di Barbara d’Urso troveremo molti volti famosi, fra cui Denis Dosio, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati, Nicolò Scalfi, Gianmarco Onestini, Vera Miales, Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez e Lorenzo Orsini.