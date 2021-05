Che Antonella Elia e Samantha De Grenet non siano esattamente bff lo sappiano tutti. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a Samantha se denuncerà la collega e lei ha risposto: “Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi“. Eppure diversi siti hanno titolato “La De Grenet trascina in tribunale Antonella Elia“.

Ospite a Domenica Live Samantha ha cercato di fare chiarezza. La De Grenet ha ribadito di non aver querelato Antonella, ma ha anche aggiunto che potrebbe farlo se la compagna di Pietro Delle Piane dovesse continuare ad attaccarla o le rovinasse un’occasione lavorativa.

“Barbara tu ti ricordi l’ultima volta che sono venuta da te e abbiamo parlato di Antonella. Ho detto che non mi piace parlare e non amo fare confronti. La stessa cosa ho detto nei vari settimanali. Mi hanno chiesto ‘la denuncerai?’. Ho detto ‘assolutamente no, non ho intenzione di portarla in tribunale. Se dovessi cambiare idea, se mi dovesse rovinare qualche lavoro potrei cambiare idea’. E invece il titolo del giornale ‘La De Grenet ‘Antonella Elia ti porto in tribunale’. Questo è travisare“.

Adesso è tutto chiaro: cara Elia, opinionista avvisata, denuncia scampata.



Antonella Elia sullo scontro al GF Vip con Samantha.

