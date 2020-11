Se nelle prime puntate del GF Vip Antonella Elia era apparsa più tranquilla del solito, nell’ultimo mese ha messo il turbo e non ha risparmiato attacchi e shade ai concorrenti. L’opinionista c’è andata giù pesante anche con Elisabetta Gregoraci, che ha etichettato come ‘gatta in calore’, facendo andare l’ex di Briatore su tutte le furie. Ieri notte la gieffina ha anche pensato ad una querela per l’Elia.

“Nella notte, i Vip che abitano la camera gialla sono tornati a parlare della Elia e Rosalinda Cannavò ha ammesso di trovare piuttosto cattivi gli interventi della soubrette. – si legge su Coming Soon – Secondo Rosalinda, che ha protestato contro Patrizia De Blanck, l’opinionista è addirittura passabile di denuncia. Francesco Oppini conta sull’aiuto esterno della madre Alba Parietti, che in più occasioni lo ha difeso a spada tratta, mentre la Gregoraci ha confessato che il suo avvocato si sta muovendo per querelare Antonella Elia”.

La badessa presto in versione…

Alfonso Signorini dice la sua (a Casa Chi) sulla faida tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci.

“Ho capito il disagio, il disappunto di Elisabetta. In puntata in diretta ho dovuto raddrizzare il tiro sulle affermazioni di Antonella Elia. Mi rendo conto che aver voluto Antonella Elia come opinionista significa volere fortemente quella cifra. Però certamente anche se io approvo quella cifra perché mi diverte e la trovo stimolante, però bisogna saper dosare le parole. Certe volte Antonella questo non lo Sto arrivando! fare. Lei deve imparare a esprimersi in maniera diversa. Poteva dire ‘gatta innamorata’ invece di ‘gatta in calore’. Si tratterà di correggere il tiro e lo faremo. Ricordiamoci che il figlio di Elisabetta è a casa e vede tutto quello che succede”.

Elisabetta vuole querelare antonella per “gatta morta” come si vede che ha soldi da buttare per cause legali. Se vai in un reality devi anche aspettarti questo, non ti ha offeso la famiglia o tuo figlio. Questa appena esce querela il twitter 😂 #GFVIP — giorgia ( fan account ) (@saintlauretn) November 3, 2020

La Greg vuole querelare la Elia per “gatta in calore”. Betta cara dovevi venire a farti un giro bella mia scuola, me ne dovevano talmente tante che a quest’ora sarei ricca come te #GFVIP #GFVIP5 — Sailor Venus (@labaronss) November 4, 2020

Adua: “Che valore ha una querela?” Gregoraci: “Beh ha un valore… querela per diffamazione… eh… cioé… quindi…” Chiarissima grazie.#GFVIP pic.twitter.com/rmn37K2j4q — giacomo.salvo88 (@GSalvo88) November 3, 2020

Foto per gentile concessione di Mediaset.