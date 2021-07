Antonella Elia ospite a Belve di Francesca Fragnani è tornata sulla lite avvenuta con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. L’ex opinionista ha prima ammesso di non essersi pentita e poi ha svelato un curioso retroscena.

“Se mi sono pentita di aver insultato Samantha De Grenet? Felicissima! Macché insultata per l’aspetto fisico. […] Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli”.