Antonella Elia, il retroscena su un conduttore e il “fallimento” al GF Vip

Tra poco più di tre mesi Antonella Elia compirà 60 anni, 34 dei quali passati in televisione, e proprio del suo passato sul piccolo schermo la showgirl ha parlato in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Antonella Elia ha ricordato alcuni aneddoti su uno dei più grandi conduttori italiani, Corrado.

La mia infanzia? Ho perso mia mamma da piccolissima, papà è morto in un incidente quando avevo quattordici anni, avrebbe voluto che studiassi Giurisprudenza, un’enorme malinconia, una voragine di dolore e solitudine. Sono inadeguata, c’è un mondo che non voglio esternare e magari esce fuori in un’intervista. Odio fare pena”.

“Non sono stata riconfermata. Sono stati gentili, mi hanno detto: “Preferiamo cambiare”. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata. Adriana e Sonia hanno fatto ciò che era nelle loro corde, ognuno si gioca le sue carte. Nessuno di noi è insostituibile. Quando Alfonso Signorini si dissociò da alcune mie parole, è stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. – si legge su Il Fatto Quotidiano – Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene. Ci siamo chiariti.

Non le mando a dire. Dico cose pesanti e fuori luogo, spesso interpretate in maniera più aggressiva di quanto non siano. Ma fa parte di me: non recito quella che s’inc*zza. Ero così anche da ragazzina quando al Costanzo Show litigavo con Alberto Bevilacqua. Io sono questa. Dico le cose in malo modo? Sì. Ma vengo scelta anche per questo. Non ho freni inibitori, sono istintiva, non sempre calcolo i rischi e ne pago le conseguenze”.