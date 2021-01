‘Tutti contro Antonella Elia‘, dopo Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Salvo Veneziano, Karina Cascella e Francesca Cipriani, adesso anche un’altro ex gieffino si è scagliato contro l’opinionista. Filippo Nardi in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha criticato duramente il braccio destro di Signorini.

Secondo il conte inglese Antonella Elia sarebbe una donna rosicona e triste. Nardi non ha apprezzato lo scontro tra l’opinionista e Samantha De Grenet, perché secondo lui l’intento di Antonella era solo quello di ferire la collega.

“Penso che Antonella Elia sia una persona molto invidiosa, triste e sola. Nella casa ho parlato di scherzi goliardici da “caserma” che si possono fare a una persona mentre dorme, ma non li avrei messi in pratica. Oltretutto, mentre li raccontavo Maria Teresa diceva: “Vedi, ti ho fregato, io non stavo dormendo”. Insomma, non ho mai insultato nessuno. Quindi mi è proprio dispiaciuto sentire lei affermare che avrei detto cose cattive sul suo conto. Poi non ho apprezzato il suo scontro con la De Grenet. È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile. Credo che l’Elia dovrebbe provocare, ma senza rabbia e insulti. Per dare valore alla poltrona che le ha consegnato Alfonso Signorini penso che debba fare attenzione alle parole che usa”.

Nel bene e nel male Antonella riesce a far parlare, spiazza i concorrenti e anche gli ex gieffini. Sicuramente più “utile” dell’opinionista “statuina” dell’anno scorso. Per un’eventuale nuova edizione accanto ad Alfonso però l’Elia dovrebbe imparare a moderare i termini e a riflettere qualche istante in più prima di attaccare.

Non solo Antonella Elia, Nardi in passato ha attaccato anche Pupo.

filippo nardi asfalta pupo dicendo quello che noi tutti pensiamo #GFVIP pic.twitter.com/wqFMl8UYxP — 🌝 (@datemiunsecundo) December 15, 2020

Foto Antonella Elia: Mediaset.