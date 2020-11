Alda D’Eusanio è famosa perché nella sua carriera non ha mai avuto peli sulla lingua e questo forse l’ha anche penalizzata. La conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv se l’è presa con Antonella Elia e con molta eleganza ha lanciato una shade davvero velenosa. Secondo Alda, l’ex gieffina non sa fare nulla, ma non si è fermata qui, perché la D’Eusanio ha anche aggiunto che Antonella Elia sarebbe priva di talento.

“Cosa posso dire di lei? In Tv è il momento di chi non sa fare nulla, e questo è proprio il suo momento. Lei molti anni fa ha lavorato con Corrado, questo è vero. Lui era stato il primo a intuire che Antonella Elia non avesse talento e lei ci ha costruito su il suo personaggio. […] Cosa penso delle sorelle Lecciso? Sono senza arte né parte”.

Adoro Alda e la sua brutale onestà, ma questa volta non sono d’accordo con lei. In tv non necessariamente bisogna essere bravi ballerini, cantanti o conduttori, c’è posto anche per altre figure. Non essendo più negli anni 80/90, adesso i reality sono tra i programmi più visti e gli opinionisti hanno un peso molto importante. Antonella Elia al GF Vip dopo un inizio un po’ sottotono ha messo il turbo ed è stata eletta dal web come una delle migliori spalle di sempre. A dirla tutta l’Elia mi sta regalando quello che mi aspettavo da lei, mentre Alda a L’Isola dei Famosi mi ha deluso un po’, lei e Alba Parietti non erano preparate e pungenti come l’Elia.

Antonella Elia insegna come si fa l’opinionista: alcuni esempi.

Antonella Elia a Matilde Brandi: “iena”#GFVIP pic.twitter.com/XBDShBffQi — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 2, 2020