Antonella Elia da ben 31 puntate (…e tante altre sono già in programma) fa l’opinionista al Grande Fratello Vip con la sua agendina dove si appunta tutte le cose che deve dire e le sue gonne enormi.

Durante una delle ultime puntate ha avuto un acceso scontro con Samantha De Grenet che le ha causato non poche grane, dato che in molti hanno chiesto a gran voce il suo licenziamento, fra cui anche un ex gieffino famoso.

Antonella Elia, quanto guadagna al Grande Fratello Vip?

Ma quanto guadagna Antonella Elia per svolgere il ruolo dell’opinionista al Grande Fratello Vip? A rispondere alla domanda è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, in un articolo scritto per Libero Quotidiano.

“Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo.

Calcolatrice alla mano, se il rumor riportato da Roberto Alessi fosse vero, ad oggi – dopo 31 puntate – Antonella Elia avrebbe intascato dal Grande Fratello Vip circa mezzo milione di euro, più precisamente 465 mila euro.

Ma come già scritto in programma ci sono ancora tante altre puntate, per un totale di 42: mantenendo la stessa cifra di 15 mila euro a puntata, a fine show Antonella Elia arriverebbe a intascare ben 645 mila euro.

