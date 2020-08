La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è scoppiata a Temptation Island dopo il falò di confronto. L’attore pare abbia baciato una tentatrice lontano dalle telecamere e come se non bastasse ha detto parole molto gravi nei confronti della sua compagna. L’ex gieffina non è riuscita a perdonare il comportamento del fidanzato e dopo una lunga discussione ha deciso di uscire da sola dal programma.

Le cose però in queste settimane sono cambiate, i due sono stati visti insieme e ieri Pietro ha fatto una dedica alla sua amata.

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”.

Diciamo che Antonio Zequila c’aveva preso con le sue “previsioni” sulla coppia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il falò di confronto.

Pietro cerca di convincere Antonella… Secondo voi riuscirà a perdonarlo? #TemptationIsland pic.twitter.com/hCxNiAcEE7 — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2020