La coppia di opinionisti formata da Pupo e Wanda Nara non funzionava ed era chiaro a tutti. Per fortuna la moglie di Icardi non è stata riconfermata e pare che Alfonso Signorini avesse pensato ad Elettra Lamborghini (che approderà a L’Isola dei Famosi) e anche a Giulia De Lellis per sostituirla, ma le trattative non sono andate in porto. Il direttore di Chi alla fine ha scelto Antonella Elia per affiancare Enzo Ghinazzi.

Proprio l’opinionista che Alfonso ha fortemente voluto, durante i 5 mesi del GF Vip ha fatto qualche scivolone, ma è anche vero che ha svolto alla perfezione il suo compito, buttando benzina sul fuoco delle polemiche e seguendo bene le dinamiche del reality. Ieri però è arrivata la doccia fredda, perché secondo Blogo Antonella non sarà riconfermata come opinionista del reality di Canale 5.

A dare qualche dettaglio in più su questa indiscrezione è stato Libero: “Possibile, probabile, che qualcuno a Mediaset e nella produzione non abbia gradito il modo di fare della Elia. Forse, anche lo stesso Signorini non ha apprezzato troppo certe uscite. Insomma, il prossimo anno al timone del GF Vip ci sarà quasi sicuramente Signorini, confermatissimo dopo il successo di quest’anno. Anche Pupo è in odor di riconferma. Ma non Antonella. Si attendono smentite (o conferme). Impossibile, ad ora, fare ipotesi sul nome che potrebbe succederle“.

Mi auguro che si una rumor non fondato, perché nonostante le sue gaffe a me l’Elia come opinionista è piaciuta molto. Antonella si è sporcata le mani, non si è fatta problemi a dire la sua in ogni occasione e ha dimostrato di guardare il live (come dovrebbero fare tutti gli opinionisti).

