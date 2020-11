Nelle ultime puntate del GF Vip Antonella Elia ha dimostrato di essere l’opinionista perfetta. L’ex gieffina sul nuovo numero si Chi ha dato i voti ai concorrenti del GF Vip 5 e – come sempre – è stata onesta.

“Tommaso Zorzi mi piace moltissimo perché ci fa vivere le sue fragilità, la sua forza, la sua creatività, la sua bellezza. Mi ritrovo il lui perché all’inizio crede negli altri, ma poi è bravissimo a smascherarli. Voto 10, come Maria Teresa Ruta: io e lei abbiamo la stessa età, ma è la mamma che ho sempre sognato: stravagante, creativa, buona, che piange, che balla, che gioca.

Stefania Orlando, voto 7, perché è una pettegola che si intromette nelle conversazioni, parla bene anche quando si contraddice. A Rosalinda assegno 6 perché, dietro quel sorriso angelico, nasconde segreti. È tormentata, interpreta alla perfezione il ruolo della vittima, ma è anche molto altro.

Fra i rimandati c’è Pierpaolo Pretelli. Mi piace perché si espone con Elisabetta, lo trovo educato, ma è rimasto ‘il tentatore’, voto 5. Dayane Mello (voto 4) non era interessante finché non si è avvicinata a Rosalinda: in quel momento si è mostrata sensuale e libera da pregiudizi. Diverso discorso su Elisabetta Gregoraci, voto 4. La giudico nella casa. – ha detto Antonella Elia – Non le credo quando dice ti voglio bene o quando illude Pierpaolo e poi manda i bacini fuori. Ho sbagliato a dire che è una gatta, lei è una volpe.

Patrizia De Blanck, abbiamo capito che è una signora di 80 anni e siamo felici che sia nella casa, ma ha atteggiamenti non belli che non si addicono alla nobiltà, voto 3. Andrea Zelletta che non si espone nemmeno per dire che aveva fatto degli spoiler, voto 2. Anche Enock voto 2, lui è un super comodino. Sta talmente in disparte che quando parla ti stupisce.

Massimiliano Morra voto 1, non concede niente di sé e ripete sempre ‘guarda io ne voglio stare fuori’. Stesso voto per Francesco Oppini che ha qualcosa di aggressivo, lo trovo poco chiaro e calcolatore”.