Antonella Elia contro Pietro Delle Piane

Antonella Elia ha risposto alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, il suo ex compagno, che aveva affermato di essere stato lasciato senza spiegazioni. La coppia aveva annunciato di volersi sposare lo scorso settembre, ma sembra che i piani non si siano concretizzati.

Pietro Delle Piane, ospite del programma “Storie al bivio” condotto da Monica Setta, aveva dichiarato che Antonella Elia era sparita dalla sua vita senza dirgli nulla. Tuttavia, Antonella Elia ha fornito una versione diversa dei fatti durante la sua apparizione al programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo.

Antonella ha sostenuto che non è vero che l’ha lasciato senza spiegazioni e che gli aveva detto chiaramente di non volerlo più sposare prima di andare in televisione. Ha aggiunto che è una persona volubile, ma non sarebbe mai andata in televisione a dire che il progetto nozze era andato in fumo senza parlare prima con il compagno.

Antonella ha spiegato che ci sono stati problemi caratteriali e che ha deciso di fermarsi prima di procedere con il matrimonio, considerandolo una cosa sacra. Ha anche detto di stare attraversando un periodo di lutto e di volersi prendere del tempo per sé stessa.

Pietro Delle Piane ha risposto alle dichiarazioni di Antonella Elia via social, sostenendo che non gli aveva mai detto di volersi prendere una pausa o di voler annullare le nozze. Ha affermato che la loro differenza di caratteri è sempre stata ciò che li ha uniti e che non è vero che lei gli abbia detto di volersi prendere dei “mesi sabbatici” da lui.