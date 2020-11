Antonella Elia non ha mai nascosto la sua antipatia per Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse puntate del GF Vip ha anche etichettato come ‘gatta in calore’. Proprio per questo soprannome l’ex di Briatore si è infuriata ed ha anche minacciato azioni legali. L’ex gieffina però non si è fermata e in un’intervista rilasciata a Chi ha dichiarato che EliGreg illude Pierpaolo e che è falsa.

“Elisabetta si vede chiaramente che Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico”

"Elisabetta si vede chiaramente che Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico"

ANTONELLA ELIA VOCE DEL POPOLO DI TWITTER

Ieri Antonella Elia era in diretta su Instagram con Guenda Goria ed ha massacrato la badessa calabrese. L’opinionista del GF Vip ha anche un’idea tutta sua su come Elisabetta riesca a tenere vicino a sé Pierpaolo Pretelli.

“Ma basta con ‘sta Gregoraci ma che noia! Guenda lo dirò lunedì sera in trasmissione, dirò basta. Questa qui sfarfalleggia in giro! Ma lo sai com’è che Elisabetta lo tiene con lei? Perché ci si struscia! Quando si struscia lui scende, si avvinghia. Si era svegliato in questi giorni ed io esultavo. Esultavo e dicevo sì Pierpaolo vai! Poi alla fine nulla, non c’è verso”.

Secondo me quello che dice l’Elia non è del tutto vero. Negli ultimi giorni è stata spesso Elisabetta a cedere e a rincorrere Pretelli che ha avuto diversi momenti di nervosismo. Secondo me il legame tra i due gieffini è vero, la conduttrice è solo legata a causa del famoso contratto post matrimoniale che avrebbe firmato insieme a Flavio Briatore.

Quando la Gregoraci scoprirà di questa diretta…



Antonella Elia e la live con Guenda Goria, il filmato.

Antonella Elia ha praticamente riassunto la storia dei greogrelli