Durante il GF Vip Antonella Elia ha attaccato duramente Soleil Sorge e si è augurata spesso la sua uscita dal reality. Adesso l’Elia e la Sorge si ritrovano nello stesso programma e Antonella in una recente diretta ha corretto un po’ il tiro.

“Io e Sole potremmo diventare una bellissima coppia? Va bene, vediamo se diventeremo una bella coppia dai. Io e Soleil potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda. Solei è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato. Soleil parla, anche molte lingue devo dire. Chapeau! Se faremo fuoco e fiamme con Sole? Staremo a vedere. Non devo trattare male Sole? No cercheremo di andare d’accordo assolutamente. Cosa penso davvero di Sole? Che è una ragazza molto brava“.

Antonella ha voluto spiegare perché adesso usa altri toni quando parla dell’ex gieffina: “Come mai l’ho criticata in passato? Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari è anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality, la scoprirò personalmente di persona. Lei nella casa era importante. Magari le opinioniste salvavano sempre Katia, perché è una signora di una certa età, poi Sole perché senza sole le dinamiche si sarebbero sviluppate molto meno. Lei dava una bella vitalità. Sole the queen of dinamiche. L’immunità data dalle opinioniste la salvava, ma mi ricordo che pure il pubblico le salvava“.

Qualcuno ha chiesto ad Antonella Elia se è ancora in contatto con Miriana Trevisan, ma lei è stata telegrafica: “Se sono amica di Miriana? No! Dopo Non è la rai non l’ho mai più vista né sentita. Io e lei non ci siamo assolutamente mai frequentate“.

“Antonella cosa ne pensi di Soleil”

Elia:”che è molto brava,sa parlare molto bene, regge le emozioni ed ha un gran pelo sullo stomaco” La biondina americana colpisce ancora ✈️🔥#LaPupaEilSecchioneShow#SoleArmy — È colpa della BIONDINA AMERICANA ❤️😂 (@LindaMenichini) March 16, 2022

Antonella Elia su #SOLEIL🔴 •Ricordandoci che fino a un mese fa faceva storie contro di lei e la criticava#gfvip #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/pHhd7EUjzR — spiando👁 (@spi4ndo) March 17, 2022

Antonella su Sole: Penso sia molto brava, dava una bella vitalità alla casa, senza di lei le dinamiche sarebbero scarseggiate #solearmy #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneshow @Soleil_stasi pic.twitter.com/iWOnmt0hVC — Sam (@samueliino) March 16, 2022

Antonella Elia e gli sfoghi contro Soleil durante il GF Vip.

“Oddio speriamo che esca lei! Nooo come fate a salvarla?! Io non ci sto, non è possibile che venga salvata dal pubblico. […] Comunque adoro il padre di Sophie, ha distrutto Soleil. Ma sì dai che bello. Quella parla, parla, parla, ma il papà della Codegoni l’ha distrutta. Lui è grande, che bello sì. Soleil si è dimenticata di vestirsi, ha messo soltanto la camicia stasera. No vabbè ma che le dobbiamo fare. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip, per pietà. E poi basta renderla immune e preferita”.

Sarò perfido, però mi auguro che Antonella non abbia deposto del tutto l’ascia di guerra e che ci regali una bella catfight a La Pupa e il Secchione Show…