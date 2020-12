La scorsa settimana Antonella Elia al GF Vip ha annunciato di essere single: “Il mio cuore è spezzato, mi sono mollata definitivamente. Sono libera adesso, è così”. Pietro Delle Piane a Domenica Live ha confermato la rottura con l’opinionista di Signorini: “L’ho delusa e l’ho ferita. Non c’è un tradimento, ma è successo altro e l’ho delusa. Posso dirti che certe volte le parole e i comportamenti possono dare dei veleni terribili. Sto lavorando per migliorarmi in questo periodo. Ho urlato cose molto brutte“.

Barbara d’Urso ha interrotto l’attore tirando fuori una busta choc: “Abbiamo ricevuto queste informazioni da una persona affidabile. Ci hanno scritto ‘Cara Barbara io ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia, mentre veniva cacciato di casa dalla Polizia. Fammi sapere se ti interessa’. Ovviamente abbiamo capito se era un fake o meno e no, è una fonte certa. Vuole vendere i filmati ad una cifra enorme e noi non li abbiamo comprati“.

Delle Piane ha commentato l’arrivo dei poliziotti, dando una spiegazione particolare: “Non è che sono stato cacciato. Abbiamo avuto una discussione accesa e ho lanciato il telefono di Antonella a terra. L’iPhone se prende una botta fa una chiamata alle forze dell’ordine perché va in SOS il telefono. Quando è arrivata la Polizia ho chiesto a lei se li avesse chiamati e lei mi ha detto di no. Antonella Elia era arrabbiata con me e ha detto ‘lui se ne deve andare’. Quindi questo che ha fatto i video avrà visto gli agenti che parlano con me e che usciamo dall’abitazione“.

Telefoni frantumati, urla, Polizia, sembra una puntata di una soap trash messicana.



Il racconto di Pietro sulla litigata con Antonella Elia.

