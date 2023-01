Antonella ed Edoardo tornano insieme, ma poi lei se ne pente e lo lascia di nuovo

Antonella ed Edoardo si sono lasciati, poi sono tornati insieme e poi di nuovo si sono lasciati. Questo è successo circa cinque volte nell’arco di tutte le vacanze natalizie e anche durante l’Epifania non poteva essere il contrario. I Donnalisi ieri sera sono andati a letto da single, ma nella notte lui è andato a parlarle e si sono rimessi insieme. Ma la mattina…

“Sicuramente c’è tanta attrazione fisica e questo non posso negarlo” – ha dichiarato Antonella al risveglio in Confessionale – “Il problema è che ci sono state delle battaglie. E nella notte ho ceduto perché mi ha detto cose carine. Ora lui ha scelto gli amici, quindi stesse con il branco. Mi sono pentita perché mi sono lasciata andare stanotte. Lui ha fatto il carino e mi ha fatto dichiarazioni amorose che a me piacciono e lui questo lo sa, sa che sono debole. Ci sono stati dei baci e altre cose, ma me ne sono pentita. Non ha senso che di notte sono in compagnia e di giorno sono sola. Voglio una persona che non mi faccia sentire mai sola. L’ho respinto e mi deve stare lontano perché non riesco più a guardarlo con gli stessi occhi di prima”.

Rivolgendosi poi a Edoardo ha detto: “Ti metterò alla prova in generale e poi valuterò. Mi differenzio sempre da voi, dalla massa, che valete zero. Hai scelto il branco e quindi non ci sono più, te lo dico una volta per tutte“. In Confessionale, Donnamaria ha così risposto: “Il pomeriggio mi chiede scusa per aver sbagliato e mi promette che cambierà e migliorerà. Poi si sveglia la mattina e mi dice che si pente di aver dormito con me stanotte“.

Branco? Battaglie? Massa?

Antonella Fiordelisi è la classica ragazza cresciuta a pane e TikTok che è stata buttata in mezzo ai lupi e ne è uscita capobranco.