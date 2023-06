Antonella ed Edoardo in crisi, intervengono il padre e l’amico di lei

La crisi degli Oriele ha monopolizzato il popolo dei social per giorni e il caso (!) ha voluto che pure i Donnalisi siano entrati in crisi. A differenza di Oriana e Daniele, però, che ci hanno sfamato fra pianti in diretta e minacce varie, della crisi fra Antonella ed Edoardo non se ne parla granché, perché i due non sono stati troppo espliciti.

In questi giorni la Fiordelisi ha lasciato intendere qualcosa fra storie criptiche, like su Twitter e citazioni tristi, ma non ha mai esplicitamente ammesso di essere in crisi. Fra le storie più chiacchierate troviamo quella in merito ai festeggiamenti per il settimesiversario con tanto di faccina passivo-aggressiva:

E il tweet sulla ricerca di attenzioni che non intende elemosinare.



Oggi una donnalisa l’ha pure invitata a sorridere perché è “la più bella del mondo” e Antonella le ha risposto “ci sto provando”.

Antonella ed Edoardo in crisi, intervengono l’amico e il padre di lei

A confermare che fra i due ex vipponi ci sia maretta è stato poche ore fa anche Alessandro Rosica, grande amico della Fiordelisi, che su Twitter ha spiegato come mai sui social siano molto basso profilo.

“Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Ciao“. Chiedendo poi alle donnalise di non bombardarlo più di messaggi per “rispettare il momento delicato”. “Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta. Grazie!”

Nel dubbio, Stefano Fiordelisi, ha cercato in questo modo di tranquillizzare i fan: