Antonella e Nikita litigano e si scambiano frecciatine velenose a vicenda

Antonella Fiordelisi dall’esperienza del Grande Fratello Vip non le è rimasto nessuno. Dopo aver perso il fidanzato Edoardo Donnamaria ha perso pure la migliore amica Nikita Pelizon.

Il tutto è nato da un commento pungente che la Fiordelisi ha fatto su Twitter in riferimento a un video in cui la Pelizon recita un pezzo tratto da Romeo & Giulietta. “Ma tutt’apposto amo?” le ha scritto Antonella.

Un commento che non è affatto piaciuto a Nikita che sempre su Twitter ha messo vari like a commenti contro Antonella. Fra i tanti: “Pensavo fossi un’amica vera“. E non è finita qui. La Fiordelisi ha replicato nuovamente con un video postato su Twitter in cui afferma: “Il tempo darà le risposte a tutto” e successivamente sul suo canale Broadcast di Instagram ha pubblicato la canzone Soldi di Mahmood mostrandosi in un letto pieno di banconote.

Ovviamente a eccezione dei loro fan nessuno si è stupito di questa rottura. E pensare che qualche giorno fa proprio Antonella Fiordelisi si era vantata via social di aver “aiutato un’amica a portarla alla vittoria”.

Antonella Fiordelisi su Nikita Pelizon nel ricordo del Grande Fratello Vip: “Ho aiutato un’amica a portarla alla vittoria”