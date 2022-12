Antonella e Luca contro Soleil nella notte: “Che prenda appunti!”

Ieri sera Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge hanno fatto il loro debutto da opinionisti del GF Vip (sostituiranno Sonia Bruganelli anche lunedì prossimo). Durante l’ultima puntata l’ex gieffina ha lanciato diverse shade ad Antonella Fiordelisi e anche al suo ex Luca Onestini. Nella notte i due vipponi hanno commentato l’atteggiamento della Sorge e si sono vendicati.

Antonella Fiordelisi e Luca Onestini contro Soleil: “Quanto godi per quello che le ho detto?”

Subito dopo la fine del GF Vip Night Antonella si è avvicinata a Luca Onestini prendendo in giro Soleil: “Hai visto che si sono addormentati? E ci credo che si è addormentata quando ho parlato in latino, non lo capisce. Luca quanto hai goduto quando ho detto a Soleil di prendere appunti? Sì le ho detto ‘Sole prendi appunti visto che dormi quando parlo il latino’. […] Grazie pubblico vi amo! Mi avete caricato un botto dopo 3 mesi in questo manicomio. Alea iacta est, grazie mille per il supporto che mi avete dato sono così contenta del risultato“.

Luca Onestini e Antonella stanno parlando male di Soleil in diretta dicendo che non capisce il latino, che dovrebbe prendere appunti e facendosi grosse risate anche su @pierpaolopretel come loro fossero ignoranti per la battuta dello svenimento al latino di Tontonella. #GFvip — Giuseppe Martena (@giuseppemart99) December 27, 2022

Non solo la Fiordelisi, anche Onestini ha sparlato della sua ex fidanzata. Mentre era in cortiletto con Oriana, Giaele e Micol, Luca ha detto: “Era chiaro che Nikita aveva sparlato di Sarah con me. Eppure Soleil è venuta contro di me ancora, ma non mi ha mica stupito. Se voi mi date un pugno in faccia lei commenterà dicendo che è colpa mia che ho sbattuto contro la vostra mano. Lei farà sempre così fidatevi. Io sono sicuro che andrà sempre così”.

Soleil lunedì prossimo…