Antonella e la presunta bisessualità di Edoardo: “Non c’è niente di male se gli piacciono gli uomini”

Nelle scorse settimane Antonella Fiordelisi ha dichiarato in più occasioni di avere dei dubbi sull’orientamento di Edoardo Donnamaria. Oggi la gieffina ne ha parlato con Elenoire Ferruzzi, che le ha spiegato che gli uomini raramente ammettono la loro bisessualità.

“Sai che dolore ha Alberto? Lui ha un dolore immenso adesso, un dolore lancinante. Io lo capisco e lo sento. Lui sta peggio di me credimi. Albe ti vuole molto bene e non ti dice nulla, ma credimi che ogni volta che vi vede insieme è veramente lancinante. Lo so ed è successo centinaia di volte anche a me in passato. E per Edo, lui non dirà mai se è bisessuale. Anche se stesse andando con un uomo non lo direbbe mai. Non lo direbbe mai, ricorda che un uomo non te lo direbbe. Una donna te lo dice, un uomo zero, nulla, mai”.

Antonella Fiordelisi: “Edoardo può essere davvero bisessuale”.

“Alberto prova qualcosa per Edo e me l’ha detto. Edoardo ha sbagliato all’inizio. Perché con una persona appena entri non è che puoi fare i massaggini e cose e toccarlo. Perché poi un ragazzo può pensare che ci sia interesse. Uno può scambiare per altro e ci sta. Io a Edo ho proprio chiesto ‘ma sei bisessuale tu? Dimmi la verità, puoi dirmelo senza problemi tranquillo’. Perché per me non c’è niente di male o strano, anzi me lo dici e capisco. Perché lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, non solo con le donne. Quindi magari può sembrare anche che sia bisessuale. E magari ti dico la verità, può essere che lo sia davvero. Non lo direbbe mai? Manco sotto tortura. Ok che non lo dice, però a vederlo così com’è entrato e come fa con gli uomini uno lo può pensare”.

Che Edoardo abbia avuto atteggiamenti fraintendibili è verissimo, ma è altrettanto vero che è un ragazzo dalla mentalità aperta e non avrebbe nessun tipo di problema ad ammettere di avere interesse per gli uomini. I primi giorni di questo GF Vip Donnamaria si è dichiarato ‘fluido’ ed ha spiegato poi che con questo termine lui intendeva la tranquillità nello scherzare e giocare con uomini e donne. Quindi se provasse attrazione per i maschi non penso si farebbe troppi problemi ad ammetterlo.