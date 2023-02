Antonella e Giaele hanno duramente litigato durante un blocco pubblicitario. La miccia è stata accesa durante le nomination palesi quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla.

Antonella ha preso sul personale la nomination e ha accusato Giaele di aver fatto il suo nome su suggerimento del suo “gruppo” che la odia. “Non mi aspettavo questa nomination perché con Giaele parlo non come con gli altri“. Rientrate in salone la conversazione è continuata ed i toni si sono accesi.

“Io non ti ho mai nominata ma non c’è problemi che mi nomini” ha detto stizzita la Fiordelisi. “Hanno mandato in onda un confessionale dove dicevi che se mio marito era un panettiere neanche me ne sarei innamorata e ti arrabbi se ti nomino? Anche se mi hai chiesto scusa io mica dimentico, ti sei dimostrata incoerente. Se te registri quel confessionale, dopo non vieni da me a fare l’amica chiedendomi un paio di tacchi!”, le ha risposto Giaele.

Antonella e Giaele litigano durante la pubblicità

Antonella non ha ovviamente indietreggiato di un passo ma anzi, sfoggiando tutta la sua immaturità ha sbottato: “Il mio consiglio è che anche tu – dato che sei molto giovane come me – non devi farti condizionare dalle persone perché purtroppo ti dico che non hai ancora una personalità tutta tua perché non ti sei ancora formata. Magari col tempo te la farai una personalità“. Una risposta che farebbe cadere le braccia a tutti, tant’è che Giaele le ha risposto così: “Certo, va bene, non ho una personalità tutta mia. Se ti riesce meglio dire questa cosa per uscirne bene ok, fallo, ma io ti dico che ho una testa pensante e non mi faccio influenzare da nessuno. Hai avuto atteggiamenti ripetuti contro di me“.

Al termine della puntata Giaele, parlando con Oriana, ha così tirato fuori l’argomento “Antonella mi ha dato dell’ameba, dello specchio della società.. e poi si stupisce se la nomino?“.

La Fiordelisi subito dopo così: