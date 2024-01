Antonella e Antonino avrebbero avuto un flirt di una notte dopo il GFVip

Antonella Fiordelisi avrebbe avuto un flirt anche con un altro ex di Belen Rodriguez, ovvero Antonino Spinalbese. A riportare questa notizia dandola come certezza (ma si sa, il condizionale è d’obbligo in questi casi) è stato il portale Dillinger News di Fabrizio Corona.

Nell’articolo – firmato da Davide Chiurchiù – la storia è raccontata in maniera chiara: sarebbe vero che Antonella Fiordalisi avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino, ma in quel momento lui non sarebbe stato fidanzato con Belen Rodriguez, ma sarebbe stato single. E alla luce di questa precisazione si spiegherebbe lo sfogo dell’ex vippona su Twitter di poche ore fa, dove ha dichiarato di non essere mai stata con “gente fidanzata”.

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸”.

E secondo quanto riportato da Chiurchiù pure Antonino Spinalbese, quando avrebbe avuto un flirt con Antonella Fiordelisi, sarebbe stato single. “Antonella Fiordelisi, negli ultimi 3 mesi, quindi dopo la rottura tra Antonino e Belen già da molto tempo, ha passato una notte con Spinalbese? Si, ma solo una notte di passione, s3sso e via. Poi, amici come prima“, si legge sul portale.

Se la notizia è vera non posso saperlo, ma l’interesse di Antonella nei confronti di Antonino è stato palese ai più durante il loro Grande Fratello Vip. Alcuni fan gli mandarono pure un aereo di coppia con scritto “Anto e Anto Vivetevi“. Ma alla fine lui ebbe una tresca con Oriana Marzoli e lei una relazione con Edoardo Donnamaria. Alla fine però – PARE – che il consiglio dei fan lo abbiano seguito davvero.