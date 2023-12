Antonella Clerici svela la verità sulla torta presa in faccia: “Cosa successe davvero”

Non solo la rivolta dell’orchestra a Sanremo e ‘la borra’, tra i momenti più iconici di Antonella Clerici c’è sicuramente anche la torta che si è beccata in faccia molti anni fa in diretta tv. All’inizio di una puntata del reality Il Ristorante (andato in onda tra il 2004 e il 2005), la moglie di Edoardo Vianello si avvicinò velocemente alla conduttrice, per poi lanciarle in faccia un dolce. A distanza di molto tempo, Antonella Clerici su tikTok ha svelato se quello era un siparietto studiato ad arte o se invece si è trattato davvero di un’imboscata.

“La storia della torta in faccia è andata così, vi spiego tutto. Stavamo facendo l’anteprima del programma. Lo dico perché in genere quando tu organizzi di fare una cosa e la pensi prima, lo fai durante la puntata vera e propria, perché almeno è rilevata dall’auditel. Non lo fai certamente durante l’anteprima. Quindi già da qui capite che era assolutamente una cosa imprevista.

Evidentemente c’era la moglie di Edoardo Vianello che era un po’ contrariata… Il programma era un reality, si chiamava Il Ristorante. Non le piaceva forse come noi trattavamo il marito, magari per lei i nostri modi non erano adeguati. Essendo una familiare nessuno aveva pensato di fare dei controlli su di lei. In genere invece prima della diretta ci sono i controlli e anche i cani che fanno il giro dello studio e sono cani anti bombe e altro. Evidentemente la torta non l’aveva sentita questo cane. Magari sente le bombe, ma non i dolci.

Lei aveva nascosto la torta dentro la sua borsa e quando è iniziata la puntata non sapendo che era l’anteprima e non la puntata vera, è passata e me l’ha tirata in faccia. Io sono rimasta tre secondi scioccata. Mi sono detta ‘cavolo che cos’è questa cosa che succede?’. Poi ho sentito che era una torta. Mi è venuto in mente Pippo Baudo che anche lui aveva ricevuto una torta in faccia. Quindi mi sono detta ‘se ce l’ha avuta lui’… mi sono data una certa importanza. Poi mi sono ricordata delle ciglia finte. Ho anche detto agli altri che avevo le ciglia da togliere. Siamo rimasti tutti un po’ basiti da quello che è successo”.