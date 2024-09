Antonella Clerici svela la ‘casa nel bosco’: il suo ‘luogo del cuore’

Antonella Clerici ha recentemente deciso di condividere per la prima volta con i suoi fan alcune immagini della sua casa nel bosco, un rifugio situato ad Arquata Scrivia, nel Piemonte. La conduttrice, nota per il programma “È sempre Mezzogiorno”, ha apertamente espresso il suo amore per la natura e la pace che questa dimora le offre. Su Instagram, Clerici ha pubblicato un video che mostra i magnifici spazi verdi della sua abitazione, dove vive con il suo compagno Vittorio Garrone, sua figlia Maelle, e i loro tre cani Argo, Simba e Pepper.

La casa, circondata da un’abbondante vegetazione, presenta una grande piscina, un patio con un dondolo per tranquille serate estive, e una serra piena di piante e fiori. Clerici descrive questo luogo come il suo “cuore”, evidenziando come sia il posto ideale per trovare rifugio e serenità, soprattutto dopo aver affrontato un intervento chirurgico poco prima dell’estate. L’ambiente sereno e naturale le permette di recuperare e dedicarsi a passioni come la cucina, grazie a una cucina in legno in stile country chic, attrezzata per preparare le ricette del suo programma.

Nel video, non mancano dettagli della vita quotidiana, come la presenza di cavalli e una stalla nelle vicinanze, che arricchiscono ulteriormente questo angolo di paradiso. La contraddizione tra la frenesia della vita cittadina e la tranquillità del bosco rende questo posto ancora più speciale per Antonella, che ha sottolineato come abbia sempre desiderato un ambiente così. La casa non è solo un luogo di residenza, ma è diventata un santuario personale e un simbolo della sua scelta di vita verso una vita più calma e in armonia con la natura.

Clerici ha aperto le porte del suo mondo a tutti, invitando i suoi follower a entrare e scoprire questa oasi di pace e tranquillità, enfatizzando la sua connessione profonda con la natura e gli animali. La decisione di condividere questa parte intima della sua vita sembra riflettere un desiderio di autenticità e condivisione, elementi che caratterizzano il suo percorso personale e professionale.