Antonella Clerici ieri nel primo pomeriggio, durante È Sempre Mezzogiorno, ha fatto quello che teoricamente nessun conduttore prima d’ora aveva mai osato fare: lamentarsi della pubblicità all’interno del proprio programma. Generalmente più pubblicità c’è in un programma più il programma stesso significa che ha successo. Difficilmente qualcuno sgomiterebbe per inserire un proprio prodotto all’interno di uno show che nessuno guarda. Eppure questo non è granché piaciuto alla conduttrice che, all’ennesimo annuncio di reclame, ha sbottato: “Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione“.

Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: “Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione”. #esempremezzogiorno — LALLERO (@see_lallero) February 15, 2022

Una freddura che nessun addetto ai lavori ha osato commentare, ma che sul web non è stata presa “bene”.

La pubblicità serve per pagare il suo lauto stipendio, non facesse il fenomeno — liazan (@liazan) February 15, 2022

Antonella Clerici si lamenta in diretta della troppa pubblicità nel suo programma, la Rai risponderà?

La pubblicità, infatti, è da sempre sinonimo di introiti. E più introiti ci sono, più la trasmissione guadagna. Se È Sempre Mezzogiorno è tutt’ora in onda è proprio grazie agli ascolti che sono alti e di conseguenza le pubblicità sono tante.

Al momento la Rai non ha risposto.