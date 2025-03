Antonella Clerici risponde a Gerry Scotti: ‘Mi ha infastidita’

Antonella Clerici ha commentato la nuova stagione di The Voice Senior in un’intervista a Confidenze, esprimendo il suo disappunto per il programma di Mediaset, Io Canto, che considera un “fotocopia” del suo show. La rivalità è iniziata nel 2023, quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno di Io Canto, creando uno spin-off per bambini, Io Canto Generation, che ha riscosso successo. Questa mossa ha frustrato la Clerici, già afflitta dalla passata decisione di Mediaset di proporre un programma simile, che ha visto la luce con l’uscita di Io Canto Senior, anticipando il debutto della quinta edizione di The Voice Senior.

Nel suo intervento, la conduttrice ha rivelato che l’introduzione di Io Canto le ha procurato un “dolore enorme” e ha specificato che la responsabilità non ricade su Gerry Scotti, con cui ha condiviso il palco a Sanremo 2025. Ha spiegato che il problema è scaturito dal passaggio del regista Roberto Cenci da Rai a Mediaset, portando con sé un format simile. Clerici ha dichiarato di essere infastidita dalla scelta di mantenere simili denominazioni, suggerendo che avrebbero potuto scegliere un nome diverso come Io Canto Old. Tuttavia, ha anche dimostrato fiducia nel suo programma, sottolineando l’importanza di raccontare le storie dei partecipanti e il duro lavoro che sta dietro alla realizzazione di The Voice Senior. La quinta edizione ha debuttato con un ottimo 24% di share, che dimostra la forza del suo talent show.