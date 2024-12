Antonella Clerici ricorda il suo Festival di Sanremo: “Tempi diversi”

A febbraio, il Festival di Sanremo celebrerà la sua 75esima edizione. Nel corso della sua storia, solo quattro donne hanno avuto il ruolo di conduttrici primarie: l’ultima è Antonella Clerici, che ha guidato il festival nel 2010. Prima di lei, Simona Ventura nel 2004, Raffaella Carrà nel 2001 e Loretta Goggi nel 1986. In risposta a una domanda sul fatto che sia una statistica preoccupante, Antonella Clerici ha affermato che “il momento arriverà” e ha sottolineato l’importanza di trovare la persona giusta per il ruolo. Ha notato che oggi il festival è cambiato, con il conduttore che si identifica e coincide con il direttore artistico, mentre in passato erano due figure distinte. Ha descritto il suo Sanremo come l’esperienza di una ragazza di provincia che è riuscita a raggiungere il palco più importante d’Italia, rimarcando la sua preparazione e dedizione al lavoro.

Antonella Clerici è tornata come co-conduttrice nel 2020, affiancando Amadeus durante la quarta serata. Ha confessato che pur desiderando di lavorare di meno, se rimane a casa per tre giorni si annoia, rivelando la sua natura attiva e il disinteresse per attività come il benessere fisico o l’organizzazione del guardaroba.

Nelle edizioni recenti del festival, sotto la direzione di Amadeus, diverse donne hanno avuto ruoli significativi. Nel 2020, il cast includeva nomi come Rula Jebreal, Mara Venier e Diletta Leotta. Nel 2021, le partecipanti furono Matilda De Angelis, Elodie e Barbara Palombelli. L’anno successivo, il festival presentò Ornella Muti, Sabrina Ferilli e Lorena Cesarini. Nel 2023, Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini hanno rappresentato le donne sul palco. Per il 2024, si prospettano nomi come Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Questo evidenzia il continuo coinvolgimento delle donne nel festival, sia come conduttrici che come ospiti. La figura femminile, pur essendo stata raramente il fulcro della conduzione, trova sempre più spazio e riconoscimento negli ultimi anni, il che potrebbe preludere a un futuro in cui una donna possa tornare a condurre l’intero festival.