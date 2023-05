Antonella Clerici: quella frecciatina tirata durante È Sempre Mezzogiorno passata inosservata

Antonella Clerici nel 2023 ha imparato a lanciare le frecciatine e questa – rispetto alle altre – è stata più sottile e per questo motivo è passata inosservata.

Il fatto è accaduto dopo circa mezzora dall’inizio della puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno, quando ha interrotto la trasmissione perché ha visto una sua assistente inginocchiata per terra a sistemare il pavimento.

“Interrompo la trasmissione. Che stai facendo?“, le ha chiesto. “Si è rotto un pezzo di pavimento e avevo paura che qualcuno cadesse!“, le ha risposto. Antonella Clerici – tornando in postazione fornelli – ha così continuato: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo! Prima o poi infatti ci cacceranno, ma non importa, fa niente“.

Una frecciatina velata ai nuovi vertici Rai che hanno già visto mettere le mani ai contratti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto? Chissà.

Qualche settimana fa la conduttrice se l’è presa contro i “gastrofighetti” e un cantante che l’avrebbe additata come una che “sa di sugo”.

“I gastrofighetti hanno stancato e non se ne può più, la cucina non deve essere snob deve essere pop! […] Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito. […] “Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi” – ha dichiarato la conduttrice – “E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda”.