Antonella Clerici presenta È sempre mezzogiorno: ‘Affronto i miei sbalzi pressori con l’holter’

Antonella Clerici ha condotto la puntata del suo programma È sempre mezzogiorno su Rai 1 indossando un holter pressorio, strumento per il monitoraggio della pressione sanguigna. La conduttrice ha spiegato ai telespettatori di avere “sbalzi pressori” e ha lanciato un appello per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controllarsi. Durante la trasmissione, ha chiarito il motivo del dispositivo, affermando che i medici le hanno consigliato di monitorare la sua pressione, data la presenza di picchi e cadute irregolari.

Clerici ha detto: “Mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho degli sbalzi che vanno monitorati. Se sentirete dei rumori, sono io.” Ha poi ribadito l’importanza della salute, esortando il pubblico a prestare attenzione alla propria pressione sanguigna. Ha rassicurato i telespettatori sulle proprie condizioni di salute, affermando che i problemi di pressione non sono preoccupanti, ma è fondamentale monitorarli.

L’holter pressorio è un esame diagnostico che misura continuamente la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca per 24 ore, utile per pazienti che hanno bisogno di tenere sotto controllo i loro sbalzi. Questo monitoraggio aiuta i medici a valutare le variazioni della pressione in relazione alle attività quotidiane, per identificare comportamenti da evitare in futuro e prevenire problemi di salute.

La puntata ha iniziato un tono sobrio e serio, sottolineando le problematiche legate alla pressione e l’importanza di una corretta gestione della propria salute. Antonella Clerici ha quindi raccordato informazione e sensibilizzazione in un contesto televisivo.