Antonella Clerici, esclusa dagli scorsi palinsesti della Rai, quest’anno tornerà in pompa magna con due show: un daytime che prenderà il posto de La Prova del Cuoco ed un talent show che andrà in onda probabilmente il sabato sera.

E se il programma È Sempre Mezzogiorno debutterà oggi, The Voice Senior prenderà vita nei prossimi mesi. Intervistata da TvBlog la Clerici ha così commentato:

“La giuria non è stata ancora chiusa, ci sono voci che avete riportato anche voi [Albano con la figlia Jasmine ed Elodie, ndr], ma nulla di ufficiale per ora. Ma più che la giuria per me è molto importante il cast di questi over 60. Trovo molto bello raccontare le loro storie, dove il canto è solo una passione, senza alcuna velleità di diventare famosi. Credo che sia questo l’elemento distintivo di questa nuova trasmissione, rispetto agli altri talent show in onda sui nostri teleschermi”.

Antonella Clerici, il ricordo de Il Ristorante

In pochi probabilmente se lo ricordano, ma nel 2005 Antonella Clerici condusse anche il reality show di Rai Uno, Il Ristorante, che – nonostante il successo – non fu rinnovato per una seconda stagione.

Il cast era molto forte (Patrizia De Blanck, Tina Cipollari, Serena Grandi, Giucas Casella, Beppe Convertini e Pamela Prati su tutti) ed oggi la Clerici lo ha così ricordato via Panorama:

“Lo rifarei subito, anche domani mattina. Allora avevamo molti vincoli, non si potevano mostrare i marchi. Ma era un programma con grandi potenzialità, faticoso ma molto innovativo. Il cast era composto da caratteri assurdi e il dietro le quinte era una bomba”.

E via TvBlog:

“E’ stato una grande programma. Spesso ho fatto trasmissioni che sono state troppo precoci rispetto ai tempi in cui andavano in onda. Era molto all’avanguardia e rimodulato per renderlo più attuale si potrebbe tranquillamente rifare”.

Il cast completo della prima edizione de Il Ristorante era: Tina Cipollari, Serena Grandi, Giucas Casella, Naike Rivelli, Beppe Convertini, Patrizia De Blanck, Pamela Prati, Edoardo Vianello, Vanessa Kelly, Gianfranco Rosi, Fabrizio Rocca, Manuele Labate, Alessandro La Rocca e Hugo Baret.